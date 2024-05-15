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Гладилин – о поражении "Спартака": позиции Слишковича не пошатнулись. Претензии к футболистам, он же не будет забивать за них

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Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин высказался о неудаче "красно-белых" в матче с "Балтикой".

Фото: ФК "Спартак"
"Позиции Слишковича не пошатнулись, к нему нет претензий. Команда играла достойно с "Балтикой", а нереализованные моменты - претензии к исполнительскому мастерству футболистов. Слишкович же не будет забивать за них", - сказал Гладилин.

"Спартак" проиграл калининградской "Балтики" в финале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол на 4-й минуте встречи забил Кевин Андраде. "Красно-белые" в течение всего матча создавали моменты у ворот калининградцев, но так и не смогли забить спасительный мяч. Поражение в кубковом матче стало первым для врио главного тренера Владимира Слишковича. До этого команда под его руководством ни разу не проигрывала в Российской Премьер-Лиге и в играх Кубка.

Источник: "Чемпионат"

Спартак Гладилин Владимир Слишкович
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