"Позиции Слишковича не пошатнулись, к нему нет претензий. Команда играла достойно с "Балтикой", а нереализованные моменты - претензии к исполнительскому мастерству футболистов. Слишкович же не будет забивать за них", - сказал Гладилин.
"Спартак" проиграл калининградской "Балтики" в финале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол на 4-й минуте встречи забил Кевин Андраде. "Красно-белые" в течение всего матча создавали моменты у ворот калининградцев, но так и не смогли забить спасительный мяч. Поражение в кубковом матче стало первым для врио главного тренера Владимира Слишковича. До этого команда под его руководством ни разу не проигрывала в Российской Премьер-Лиге и в играх Кубка.
Источник: "Чемпионат"
Гладилин – о поражении "Спартака": позиции Слишковича не пошатнулись. Претензии к футболистам, он же не будет забивать за них
Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин высказался о неудаче "красно-белых" в матче с "Балтикой".
Фото: ФК "Спартак"