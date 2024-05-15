- Если ЦСКА будет играть в кубковой встрече с "Зенитом" так же дисциплинированно и с полной самоотдачей, то у "армейцев" есть шансы повторить успех последнего матча в чемпионате. Кубок России для ЦСКА - последний шанс избежать провального сезона. В чемпионате рассчитывать уже не на что, поэтому уверен, что красно-синие сейчас делают ставку на кубковые матчи, - передаёт слова Хомухи Legalbet.
15 мая на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге пройдёт ответная встреча двухматчевого противостояния финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России между местным "Зенитом" и московским ЦСКА. Первая игра в Москве 2 мая завершилась с ничейным счётом 1:1.
11 мая ЦСКА обыграл "Зенит" на выезде со счётом 1:0 в рамках 28 тура Российской премьер-лиги. В турнирной таблице красно-синие находятся на шестом месте, набрав 42 очка в 28 матчах.
Хомуха: Кубок России для ЦСКА - последний шанс избежать провального сезона. В чемпионате рассчитывать уже не на что
Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча красно-синих в финале Пути РПЛ Кубка России с петербургским "Зенитом".
Фото: РИА Новости