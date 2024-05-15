"Спартаку" нужен другой тренер. Это легендарная команда с большой историей и возглавлять ее должна, на мой взгляд, большая, важная фигура. Ничего не имею против Слишковича. Наоборот, очень рад, что ему удалось как?то себя проявить, зарекомендовать. Просто "Спартаку" нужно другое лицо", - цитирует Непомнящего "Российская газета".
Напомним, что руководство "Спартака" 14-го апреля отправило в отставку Гильермо Абаскаля, который возглавлял команду с лета 2022 года. Временно исполняющим обязанности испанского специалиста стал Владимир Слишкович, который входил в тренерский штаб Абаскаля. Вчера, 14-го мая, "красно-белые" уступили калининградской "Балтике" в финале Пути регионов Кубка России со счётом 0:1. После 28-ми сыгранных туров московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 46 очков. На третьей строчке располагается "Краснодар", который имеет на четыре очка больше.
Непомнящий - о Слишковиче: "Спартаку" нужен другой тренер, клуб должна возглавлять важная фигура
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о Владимире Слишковиче, который исполняет обязанности главного тренера в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"