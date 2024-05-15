По информации источника, ФИФА наложила на казанский "Рубин" запрет на регистрационные действия. Он будет действовать в течение трех трансферных окон. Команда получила наказание из-за сложностей осуществления финансового перевода "Ольборгу" за переход Оливера Абильдгора.
Абильдгор перешёл в казанский "Рубин" из датского "Ольборга" летом 2020 года за два миллиона евро. Полузащитник провёл за казанский клуб 62 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. После 28-ми сыгранных туров "Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 41 очко. Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер команды Рашид Рахимов может быть отправлен в отставку, если команда не попадёт в восьмёрку лучших команд по итогам текущего сезона.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": ФИФА наложила на "Рубин" трансферный бан до зимы 2026 года
ФИФА наложила трансферный бан на казанский "Рубин" до 2026 года.
Фото: GETTY IMAGES