"Можно сказать, что сезон для "Спартака" провальный. Была возможность выиграть трофей, но не сложилось. Ожидания перед сезоном были очень высоки, но команда их не оправдала. Скандалы? Для "Спартака" это нормальная ситуация, в другом режиме команда работать не привыкла", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".
После 28-ми сыгранных туров московский "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 46 очков. Вчера, 14-го мая, "красно-белые" уступили калининградской "Балтике" в финале Пути регионов Кубка России и выбыли из борьбы за трофей, а ранее команда лишилась математических шансов на чемпионство в РПЛ. Напомним, что 14-го апреля руководство клуба отправило в отставку Гильермо Абаскаля, который возглавлял команду с лета 2022 года. Исполняющим обязанности испанского специалиста был назначен Владимир Слишкович, который был в тренерском штабе испанского специалиста.
Бушманов считает, что "Спартак" провалил сезон
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов назвал сезона-2023/2024 провальным для "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"