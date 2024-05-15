"Сперцян уже давно созрел для того, чтобы перейти в европейский клуб. Он заиграет там. Италия ему отлично подойдет", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
В текущем сезоне Эдуард Сперцян провёл 31 матч за "Краснодар" во всех турнирах и отметился десятью забитыми мячами и семью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 18 миллионов евро. После 28-ми сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстаёт от "Динамо" на три очка.
Камоцци: Сперцян созрел для Европы, ему идеально подойдёт Италия
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о полузащитнике "Краснодара" Эдуарде Сперцяне.
Фото: ФК "Краснодар"