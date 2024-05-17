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Шунин назвал победу над “Зенитом” переломным моментом для “Динамо” в этом сезоне

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Голкипер “Динамо” Антон Шунин назвал переломный момент для команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
– Переломный момент? Наверное, матч с “Зенитом”, когда мы уверенно выиграли 1:0. Питер потерял очки и подпустил нас совсем близко, а мы зарядились и почувствовали, что готовы бороться за чемпионство.

Напомним, после 28 туров Российской Премьер-Лиги московское “Динамо” располагается на первой строчке в турнирной таблице. Бело-голубые имеют в собственном активе 53 очка. На втором месте пребывает петербургский “Зенит”. У сине-бело-голубых 51 очко. Примечательно, что команда Марцела Лички в этом сезоне дважды обыграла "Зенит" в чемпионате России.

Источник: Sport24

Шунин Антон Динамо Зенит
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