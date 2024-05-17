— Нет. Я много раз мог уйти в разные периоды своей карьеры, но всегда оставался верен “Динамо”. Рад, что у меня именно такая спортивная жизнь.
Напомним, Антон Шунин является воспитанником московского “Динамо”. С 2007 года российский голкипер выступает за первую команду бело-голубых. Действующее трудовое соглашение Шунина со столичным клубом рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах во всех турнирах. В трех из них Шунин отыграл на ноль.
Источник: Sport24
Шунин: я много раз мог уйти в разные периоды своей карьеры, но всегда оставался верен “Динамо”
Вратарь “Динамо” Антон Шунин рассказал, думал ли он когда-то об уходе из московского клуба.
Фото: ФК "Динамо"