- Я думаю, процентов 80 шанс, что они станут чемпионами. Четыре очка в двух играх вполне по силам. Они проиграют сами себе, если не станут чемпионами. "Крылья" - это непредсказуемая, молодая и озорная команда. Здесь уж как пойдёт игра, но "Динамо" обязано их обыгрывать. Если не "Крылья", то кого? Я понимаю, с "Краснодаром" вничью сыграть более реально, чем победить. Но "Крылья" обязаны победить. О каком чемпионстве можно говорить, если "Крылья" не обыграют? - передаёт слова Орещука Metaratings.ru.
За два тура до финиша сезона Российской премьер-лиги турнирную таблицу возглавляет московское "Динамо", в активе которого 53 набранных очка в 28 матчах. Также на золотые медали национального первенства претендуют петербургский "Зенит", набравший 51 очко, и "Краснодар" с 50 очками.
В матче 29 тура РПЛ "Динамо" сыграет на своём стадионе с самарскими "Крыльями Советов", которые находятся на восьмом месте с 40 очками в 28 матчах. В заключительном туре бело-голубым предстоит выездной матч с "Краснодаром", который будет опережать их по результатам личных встреч в случае итогового равенства по набранным очкам.
Орещук: о каком чемпионстве "Динамо" можно говорить, если "Крылья Советов" не обыграют?
Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук оценил шансы бело-голубых на чемпионство в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"