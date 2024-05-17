"Если бы Станкович возглавил другой российский клуб, как условные ЦСКА, "Динам" или "Зенит", то он был бы хорошим тренером для таких команд. Но для "Спартака", мне кажется, нужна более крупная фигура. Я не отвергаю сербских специалистов, я только за то, чтобы они приезжали работать в Россию", - сказал Непомнящий.
Руководство "Спартака" накануне объявило о назначении на должность главного тренера сербского специалиста, бывшего игрока миланского "Интера" Деяна Станковича. Серб возглавит московский клуб в следующем сезоне, пока команду готовит к играм босниец Владимир Слишкович, которого поставили врио главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля.
Дебют Деяна Станковича в качестве тренера состоялся в родном сербском клубе "Цревна Звезда", в первый же сезон он выиграл чемпионат Сербии. В 2022 году Станкович возглавил терпевшую бедствие "Сампдорию", тогда клуб находился на последнем месте в Серии А и имел всего два набранных очка после восьми играх. В итоге легенда "Интера" так и не смогла спасти команду от вылета. До перехода в московский "Спартак" Станкович успешно тренировал венгерский "Ференцварош", заменив в клубе Станислава Черчесова.
Источник: "Чемпионат"
Непомнящий - о назначении Станковича: для "Спартака" нужна более крупная фигура
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о назначении Деяна Станковича главным тренером "Спартака".
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