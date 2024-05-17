"Кто для меня стал важной фигурой в моём становлении? Сразу назову тренера Деяна Станковича, который и доверил мне место в основном составе "Звезды". Всегда помогал мне, даже доверял капитанскую повязку, когда мне был 21 год, причём в еврокубках. А в своём первом дерби, например, я совершил грубую ошибку, которая привела к голу в наши ворота. Станкович очень сильно меня поддержал, приложил все силы, чтобы дать понять: не надо зацикливаться на промахе, играй дальше. Мне это невероятно помогло, и мы закончили игру хорошо", - сказал Эракович.
Страхиня Эракович играл в сербской "Цревне Звезде" под руководством Деяна Станковича. Для легенды "Интера" это был первый опыт в качестве главного тренера, в дебютном сезоне Станкович привел свой родной клуб к чемпионству. Дальше в тренерской карьере серба была итальянская "Сампдория", которая к моменту прихода сербского специалиста находилась на последнем месте в Серии А, имея после восьми игр два очка. Деян не смог команде помочь избежать вылета. После Италии Станкович встал во главе венгерского "Ференцвароша", где он сменил российского тренера Станислава Черчесова. В Венгрии Станкович также добился успеха, заняв первое место. Напомним, 16 мая руководство "Спартака" объявило о решении назначить Деяна Станковича на пост главного тренера, он примет команду со следующего сезона. Текущий сезон готовить "красно-белых" к матчам будет Владимир Слишкович, назначенный врио главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля.
Источник: "Спорт день за днем"
Защитник "Зенита" Эракович рассказал, как играл под началом будущего тренера "Спартака" Станковича
Сербский защитник "Зенита" Страхиня Эракович рассказал о будущем главном тренере "Спартаке" Деяне Станковиче.
Фото: Global look press