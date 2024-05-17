"Думаю, 50 на 50, что "Динамо" станет чемпионом в предстоящем туре. Не совсем верится, что "Краснодар" и "Зенит" проиграют свои матчи. Для "Динамо" игра с "Крыльями" - это матч жизни. Впереди у "Динамо" даже два матча жизни. Сейчас всё зависит от них, а "Крылья" немотивированы. Но в футболе бывает всё", - сказал Мостовой.
После 28 сыгранных туров "Динамо" набрало 53 балла и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. На втором и третьем местах идут "Зенит" и "Краснодар", конкуренты за золотые медали заработали 51 и 50 очков соответственно. Динамовцы смогут стать чемпионами уже в 29-м туре, если петербуржцы и краснодарский клуб проиграют в своих матчах, а "бело-голубые" возьмут три очка.
Встреча "Динамо" и "Крыльев Советов" пройдет 18 мая и откроет 29-й тур РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В заключительном 30-м туре подопечные Марцела Лички сыграют в гостях с "Краснодаром".
Источник: "Чемпионат"
Мостовой: думаю, 50 на 50, что "Динамо" станет чемпионом в предстоящем 29-м туре
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы московского "Динамо" взять чемпионство в матче в 29-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Динамо"