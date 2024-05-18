– Не буду обсуждать решение “Спартака”. Это их право. Единственное, я не очень понимал, почему Джикия не играл, когда были травмы у Бабича, Дуарте. Но у любого игрока наступает момент, когда определенный период карьеры заканчивается.
Ранее стало известно о том, что многолетний лидер московского “Спартака” Георгий Джикия после завершения текущего сезона покинет стан красно-белых. О предстоящем уходе российского игрока сообщила вчера, 18 мая, пресс-служба клуба. 30 июня контракт между сторонами подойдет к концу. И они не будут его продлевать. Отметим, что за ”Спартак” Джикия выступал с 2017 года.
Источник: “Чемпионат”
Черчесов: я не очень понимал, почему Джикия не играл, когда были травмы у Бабича и Дуарте
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об уходе Георгия Джикии из московского “Спартака”.
Фото: "Матч ТВ"