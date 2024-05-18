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Черчесов: я не очень понимал, почему Джикия не играл, когда были травмы у Бабича и Дуарте

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об уходе Георгия Джикии из московского “Спартака”.
Фото: "Матч ТВ"
– Не буду обсуждать решение “Спартака”. Это их право. Единственное, я не очень понимал, почему Джикия не играл, когда были травмы у Бабича, Дуарте. Но у любого игрока наступает момент, когда определенный период карьеры заканчивается.

Ранее стало известно о том, что многолетний лидер московского “Спартака” Георгий Джикия после завершения текущего сезона покинет стан красно-белых. О предстоящем уходе российского игрока сообщила вчера, 18 мая, пресс-служба клуба. 30 июня контракт между сторонами подойдет к концу. И они не будут его продлевать. Отметим, что за ”Спартак” Джикия выступал с 2017 года.

Источник: “Чемпионат”

Спартак Георгий Джикия Станислав Черчесов
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