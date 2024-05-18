– Нынешний чемпионат шальной во всех смыслах. Куда бы вы не посмотрели в таблице, там идет бойня. У меня нет объяснений, что в последнее время происходит с “Зенитом”. Наверное, “Зенит” все равно ближе.
Напомним, петербургский “Зенит” в настоящее время занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 51 очко за 28 матчей. “Краснодар”, у которого 53 очка после 29 туров, идет вторым. На первой строчке с 56 очками после 29 игра располагается московское “Динамо”.
Источник: “Матч ТВ”
Осинькин: кто сейчас ближе к чемпионству? Наверное, все равно “Зенит”
Главный тренер самарских “Крыльев Советов” Игорь Осинькин ответил на вопрос о том, какой клуб РПЛ сейчас ближе к чемпионству.
Фото: ФК "Зенит"