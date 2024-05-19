– Мне очень жаль. Он не только отличный игрок и профессионал, но и настоящий человек! Я лишь выражаю свое мнение о человеке, которого я имел удовольствие тренировать!
Отметим, что Массимо Каррера является последним тренером, под руководством которого красно-белые выиграли чемпионат России по футболу. Это произошло в сезоне 2016/2017. В том сезоне Георгия Джикия и пополнил состав столичного клуба. После завершения текущего сезона многолетний лидер красно-белых выйдет на рынок свободных агентов.
Источник: “СЭ”
Каррера: мне очень жаль, что Джикия покинет “Спартак”
Экс-наставник “Спартака” Массимо Каррера прокомментировал информацию об уходе Георгия Джикии из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"