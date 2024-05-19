"Рассматриваю ли Джикию в качестве усиления? Если бы был такой вариант, то рассматривал бы", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Напомним, ранее сообщалось о том, что центральный защитник "Спартака" Георгий Джикия, который этим летом станет свободным агентом, может перебраться в "Ростов". Агент игрока Вадим Шпинев также не исключил, что обсудит вариант перехода своего клиента со спортивным директором клуба из Ростова-на-Дону.
Карпин: если бы был такой вариант, то рассматривал бы Джикию в качестве усиления
Наставник "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал возможный переход защитника "Спартака" Георгия Джикии.
Фото: "Матч ТВ"