Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
3 - 3 3 3
ОренбургЗавершен
Спартак
3 - 1 3 1
РубинЗавершен
Ростов
2 - 1 2 1
БалтикаЗавершен
Ахмат
1 - 5 1 5
ЗенитЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бёрнли
1 - 2 1 2
Ноттингем ФорестЗавершен
Арсенал
2 - 1 2 1
ЭвертонЗавершен
Лутон Таун
2 - 4 2 4
ФулхэмЗавершен
Челси
2 - 1 2 1
БорнмутЗавершен
Кристал Пэлас
5 - 0 5 0
Астон ВиллаЗавершен
Шеффилд Юнайтед
0 - 3 0 3
ТоттенхэмЗавершен
Ливерпуль
2 - 0 2 0
ВулверхэмптонЗавершен
Брайтон
0 - 2 0 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Брентфорд
2 - 4 2 4
НьюкаслЗавершен
Манчестер Сити
3 - 1 3 1
Вест ХэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
0 - 0 0 0
Лас-ПальмасЗавершен
Атлетик
2 - 0 2 0
СевильяЗавершен
Барселона
3 - 0 3 0
Райо ВальеканоЗавершен
Валенсия
1 - 3 1 3
ЖиронаЗавершен
Атлетико
1 - 4 1 4
ОсасунаЗавершен
Мальорка
2 - 2 2 2
АльмерияЗавершен
Вильярреал
4 - 4 4 4
Реал МадридЗавершен
Гранада
1 - 2 1 2
СельтаЗавершен
Бетис
0 - 2 0 2
Реал СосьедадЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
0 - 2 0 2
КальяриЗавершен
Удинезе
1 - 1 1 1
ЭмполиЗавершен
Монца
0 - 1 0 1
ФрозинонеЗавершен
Интер
1 - 1 1 1
ЛациоЗавершен
Рома
1 - 0 1 0
ДженоаЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
2 - 1 2 1
РеннЗавершен
Лилль
2 - 2 2 2
НиццаЗавершен
Тулуза
0 - 3 0 3
БрестЗавершен
Метц
0 - 2 0 2
ПСЖЗавершен
Лион
2 - 1 2 1
СтрасбургЗавершен
Лорьян
5 - 0 5 0
КлермонЗавершен
Гавр
1 - 2 1 2
МарсельЗавершен
Ланс
2 - 2 2 2
МонпельеЗавершен
Монако
4 - 0 4 0
НантЗавершен

Агент Джикии: варианта продления контракта со "Спартаком" не было. Слова, сказанные около года назад, оказались ветром

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника Георгия Джикии прокомментировал уход игрока из "Спартака" в конце сезона.
Фото: Чемпионат.com
- Контакт был у Георгия с самой верхушкой "Лукойла", представителями компании. Была личная беседа, благодарность за все и слова напутствия. Это произошло на днях. Варианта продления соглашения не было. Слова, сказанные около года назад, оказались ветром. Говорилось о том, что все будет хорошо, мы тебя видим. Оказалось все по-другому. Я поверил, за что был наказан.

Георгий Джикия защищал цвета московского "Спартака" с января 2017 года. Вчера, 18 мая, клуб официально объявил о том, что контракт футболиста, который истекает 31 мая, не будет продлен, и игрок покинет клуб в статусе свободного агента. Всего за "красно-белых" центральный защитник провел 215 матчей, в которых записал на свой счет 5+11 по системе гол плюс пас. В составе столичной команды он становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Сегодня, 19 мая, Джикия провел свой последний матч в футболке "Спартака" на домашнем стадионе команды "Лукойл Арена".

Источник: "РБ Спорт"

Георгий Джикия Спартак Шпинев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится