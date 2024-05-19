- Контакт был у Георгия с самой верхушкой "Лукойла", представителями компании. Была личная беседа, благодарность за все и слова напутствия. Это произошло на днях. Варианта продления соглашения не было. Слова, сказанные около года назад, оказались ветром. Говорилось о том, что все будет хорошо, мы тебя видим. Оказалось все по-другому. Я поверил, за что был наказан.
Георгий Джикия защищал цвета московского "Спартака" с января 2017 года. Вчера, 18 мая, клуб официально объявил о том, что контракт футболиста, который истекает 31 мая, не будет продлен, и игрок покинет клуб в статусе свободного агента. Всего за "красно-белых" центральный защитник провел 215 матчей, в которых записал на свой счет 5+11 по системе гол плюс пас. В составе столичной команды он становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Сегодня, 19 мая, Джикия провел свой последний матч в футболке "Спартака" на домашнем стадионе команды "Лукойл Арена".
Источник: "РБ Спорт"
Агент Джикии: варианта продления контракта со "Спартаком" не было. Слова, сказанные около года назад, оказались ветром
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника Георгия Джикии прокомментировал уход игрока из "Спартака" в конце сезона.
Фото: Чемпионат.com