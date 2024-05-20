"Кто станет чемпионом России? Не знаю, посмотрим. Болельщик "Динамо" пообещал тонну самогона, если обыграем "Зенит"? Если победим, конечно, примем", - цитирует Глебова "РБ Спорт".
Ранее один из болельщиков "Динамо" пообещал подарить "Ростову" тонну самогона, если южане одержат победу над "Зенитом" в последнем туре РПЛ. После 29-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 54-мя очками, а "Динамо" занимает первое место, имея в своём активе 56 очков. В 30-м туре чемпионата России команда Марцела Лички сыграет с "Краснодаром".
Полузащитник "Ростова" Глебов: если победим "Зенит", то примем подарок от болельщика "Динамо"
Полузащитник "Ростова" Данил Глебова заявил, что команда примет подарок от болельщика "Динамо", если одержит победу над "Зенитом".
Фото: ФК "Ростов"