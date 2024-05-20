"С "Зенитом" всегда приятно играть. Они играют в футбол, они в гонке за чемпионство. Надо навязать борьбу. Думаю, интересный матч будет.
Думаю, мы должны не уступить "Зениту". "Зенит" всегда приятно обыграть, это топ?клуб", - цитирует Щетинина "Матч ТВ".
После 29-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 54-мя очками, а "Динамо" занимает первое место, имея в своём активе 56 очков. Южане сыграют на выезде с командой Сергея Семака в последнем матче чемпионата России. В матче первого круга "Ростов" сыграл вничью с "Зенитом" со счётом 1:1, забитыми мячами в той встрече отличились: Матео Кассьерра и Николай Комличенко.
Игрок "Ростова" Щетинин: мы должны не уступить "Зениту", их всегда приятно обыграть
Защитник "Ростова" Кирилл Щетинин считает, что команда может одержать победу над "Зенитом" в 30-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"