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Литвинов: Джикия для меня как старший брат. Он - наставник, лидер, капитан, мы вряд ли перестанем общаться

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Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался об уходе Георгия Джикии из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"Тронуло сердце. Георгий — наставник, капитан, лидер. Близко общаемся с ним, для меня он как старший брат. Прощание на поле прошло очень тепло, но я думаю, что мы с Георгием попрощаемся еще раз. Гудеть не будем, кофе выпьем. Контакты у нас остались, вряд ли мы перестанем общаться", - цитирует Литвинова "СЭ".

Вчера, 19-го мая, московский "Спартак" на своём поле одержал победу над казанским "Рубином" в матче 29-го тура РПЛ со счётом 3:1. Этот матч стал последним для капитана "красно-белых" Георгия Джикии на домашнем стадионе "Спартака" - защитник покинет клуб по окончании сезона в качестве свободного агента.

Джикия выступал за "Спартак" с января 2017 года - защитник провёл за московский клуб 215 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и одиннадцатью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 5 миллионов евро.

Спартак Руслан Литвинов Георгий Джикия
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