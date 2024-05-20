"Тронуло сердце. Георгий — наставник, капитан, лидер. Близко общаемся с ним, для меня он как старший брат. Прощание на поле прошло очень тепло, но я думаю, что мы с Георгием попрощаемся еще раз. Гудеть не будем, кофе выпьем. Контакты у нас остались, вряд ли мы перестанем общаться", - цитирует Литвинова "СЭ".
Вчера, 19-го мая, московский "Спартак" на своём поле одержал победу над казанским "Рубином" в матче 29-го тура РПЛ со счётом 3:1. Этот матч стал последним для капитана "красно-белых" Георгия Джикии на домашнем стадионе "Спартака" - защитник покинет клуб по окончании сезона в качестве свободного агента.
Джикия выступал за "Спартак" с января 2017 года - защитник провёл за московский клуб 215 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и одиннадцатью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 5 миллионов евро.
Литвинов: Джикия для меня как старший брат. Он - наставник, лидер, капитан, мы вряд ли перестанем общаться
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался об уходе Георгия Джикии из клуба.
Фото: ФК "Спартак"