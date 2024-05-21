Руководство "Краснодара" планирует усилить состав в летнее трансферное окно. По данным источника, приоритетной целью на лето для "горожан" является подписание нового центрального защитника. Список кандидатов на эту роль пока не называется.
После 29-ти туров РПЛ "Краснодар" занимает 3-е место в турнирной таблице с 53-мя очками. Отставание от лидирующих "Динамо" и "Зенита" - 3 и 1 очко. "Краснодар" станет чемпионом России, если в заключительном туре одержит победу в домашнем матче с "Динамо", а в параллельном матче "Ростов" на своем поле не проиграет "Зениту".
Источник: "Евро-футбол"
"Краснодар" может подписать нового центрального защитника в летнее трансферное окно
Стало известно, какую позицию планирует укрепить "Краснодар" в приоритетном порядке летом.
Фото: официальный сайт "Краснодара"