"Лучшие друзья в "Спартаке"? Мой лучший друг сейчас не в команде, это Квинси Промес. Я сам смог адаптировать себя в команду. У меня со всеми хорошие отношения. Александр Соболев - просто классный парень, Джикия тоже. Со многими хорошо общаюсь", - цитирует Бонгонда "Матч ТВ".
Тео Бонгонда выступает в составе московского "Спартака" с лета 2023-го года. "Красно-белые" заплатили испанскому "Кадису" за трансфер футболиста 7 миллионов евро. На счету вингера 7+2 по системе гол+пас в 24-х матчах в первом сезоне в РПЛ.
Нидерландский форвард Квинси Промес не участвует в официальных матчах "Спартака" в 2024-м году. Игрок был задержан в аэропорту Дубая после зимнего тренировочного сбора "красно-белых". Сейчас Промес находится в ОАЭ с запретом на выезд из страны в ожидании экстрадиции в Нидерланды. На родине футболист приговорен к 7.5 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков и нападении с ножом на члена семьи.
Вингер "Спартака" Бонгонда: мой лучший друг сейчас не в команде, это Квинси Промес
Форвард "Спартака" Тео Бонгонда рассказал о взаимоотношениях с партнерами по команде.
Фото: ФК "Спартак"