"Я бы хотел оставаться дальше в "Рубине", но пока не знаю, что с моим контрактом. Есть ли у меня предложения? Не буду об этом говорить", - цитирует Рыбуса Metaratings.
В текущем сезоне Мацей Рыбус провёл за казанский "Рубин" семь матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в 200 тысяч евро. Контракт польского защитника с казанским клубом рассчитан до конца текущего сезона.
После 29-ти сыгранных туров команда Рашида Рахимова занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 41 очко.
Рыбус признался, что хотел бы остаться в казанском "Рубине"
Защитник казанского "Рубина" Мацей Рыбус признался, что хотел бы остаться в клубе.
Фото: ФК "Рубин"