"Хотел бы я видеть Джикию в "Локомотиве"? Мне как-то все равно. Захочет играть здесь, все сложится — пусть приходит. Безусловно, Джикия - игрок уровня РПЛ, это даже не обсуждается", - цитирует Карпукаса "РБ Спорт".
Ранее московский "Спартак" объявил, что Георгий Джикия покинет клуб по окончании текущего сезона. По информации СМИ, в услугах 30-летнего центрального защитника заинтересованы "Химки" и махачкалинское "Динамо".
После 29-ти сыгранных туров команда Владимира Слишковича занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 49-ю очками, подопечные Михаила Галактионова располагаются на четвёртой строчке и имеют на одно очко больше.
Карпукас - о возможном переходе Джикии в "Локомотив": мне как-то всё равно
Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас высказался о возможном переходе Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"