"В матче с "Динамо" сделаем всё возможное, чтобы завоевать титул. Мы играем дома, и нам нужно воспользоваться этим преимуществом", - цитирует Кордобу "РБ Спорт".
После 29-ти сыгранных туров московское "Динамо" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 56-ю очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке и имеет на два очка меньше. "Краснодар" замыкает тройку лидеров с отставанием от "бело-голубых" на три очка. В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 команда Мурада Мусаева на своём поле сыграет с подопечными Марцела Лички, а "сине-бело-голубые" на своём поле примут "Ростов".
Кордоба: в матче с "Динамо" сделаем всё возможное, чтобы завоевать титул
Форвард "Краснодара" Джон Кордоба заявил, что команда способна завоевать чемпионство в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"