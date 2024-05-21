"Что касается "Сочи", то команда заслуженно отправляется в Первую Лигу. Не понимаю разговора про хорошую игру, потому что задача была другой - оставить команду в РПЛ. Было весной несколько игр с прямыми конкурентами в борьбе за вылет, но набрать очков столько, сколько хватит для сохранения места в РПЛ, не смогли", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".
После 29-ти сыгранных туров "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 23 очка - команда лишилась математических шансов на сохранение прописки в РПЛ. В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 команда Роберта Морено сыграет на выезде с казанским "Рубином".
Напомним, что махачкалинское "Динамо" и подмосковные "Химки" досрочно вышли в РПЛ, заняв в турнирной таблице Первой Лиге первое и второе место соответственно.
Шалимов: "Сочи" заслуженно отправляется в Первую Лигу
Российский тренер Игорь Шалимов считает, что "Сочи" заслуженно вылетел из РПЛ.
Фото: GETTY IMAGES