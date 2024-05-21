"Я думаю, "Динамо" должно сыграть так, как сыграло с "Зенитом", когда они выиграли 1:0. Они вообще очень строго играли сзади, динамовцы ждали своего момента, реализовали его. Я думаю, с "Краснодаром" они будут примерно то же самое играть. Причем, "Краснодар", я думаю, тоже не ринется в бой с первых минут, будет такая вязкая, тяжелая игра", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
После 29-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстаёт от лидирующего московского "Динамо" на два очка. Тройку лидеров замыкает "Краснодар", отстающий от "бело-голубых" на три очка. В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 команда Марцела Лички сыграет на выезде с "быками", а "сине-бело-голубые" примут на своём поле "Ростов".
Напомним, что петербургский клуб является бессменным чемпионом РПЛ на протяжении пяти последних сезонов. "Бело-голубые" в последний раз становились чемпионами страны в 1976 году, а "Краснодар" никогда не выигрывал этот трофей.
Радимов: в матче "Краснодар" - "Динамо" будет вязкая, тяжёлая игра
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился своими ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ "Краснодар" - "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"