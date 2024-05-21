"Я однозначно не поддерживаю Fan ID. Мы не голосовали за этот законопроект. Мы видим пустые трибуны. Это значит, что если закон не действующий, то пришло время посмотреть на него ещё раз, дать какие-то новые предложения. Важно то, что я своими глазами вижу пустые трибуны, а значит, что решение не работает. Мы с несколькими фракциями обсуждали этот вопрос, думаю, пришло время заново начать обсуждение, эффективна ли эта мера", - заявил Даванков.
Система персонализированной идентификации болельщиков Fan ID была введена в российской Премьер-лиге в сезоне 2022/23. Согласно закону, болельщики могут приобретать билеты на футбольные матчи только при предварительном оформлении специального цифрового паспорта. Предполагалось, что это поспособствует обеспечению безопасности посетителей матчей.
Активные болельщики клубов РПЛ решительно осудили введение цифрового паспорта болельщика. Это привело к бойкоту матчей и снижению средней посещаемости матчей чемпионата России.
Лидером по посещаемости в РПЛ в сезоне 2023/24 является санкт-петербургский "Зенит". На домашних матчах "сине-бело-голубых" собирается в среднем чуть меньше 28 тысяч зрителей. Стадион "Газовик" в Оренбурге - аутсайдер по этому показателю. На нем в среднем собирается 3788 человек.
Источник: "Metaratings"
Экс-кандидат в президенты Даванков: однозначно не поддерживаю Fan ID, я своими глазами вижу пустые трибуны
Экс-кандидат в президенты России Владислав Даванков высказался против Fan ID.
Фото: РИА Новости