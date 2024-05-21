"Даже не знаю с чем может быть связана кричалка фанатов "Зенит" - позор российского футбола". Возможно, это просто зависть, что их клубы не имеют таких возможностей, которые есть у "Зенита". Больше у меня даже предположений нет. Если такие заряды фанатов не нарушают никаких законов, то думаю, за такое не нужно наказывать ни клубы, ни болельщиков, пусть орут дальше. Но если нарушения всё-таки происходят, нужно поступать согласно закону", - заявил Лепехин.
В матче 27-го тура РПЛ "Факел" - "Зенит" (1:1) болельщики хозяев скандировали в адрес футболистов соперника оскорбительные кричалки. Среди прочего, с трибун звучала фраза: "Зенит" - позор российского футбола". КДК РФС по итогам тура оштрафовал воронежский клуб за неподобающее поведение болельщиков на 30 тысяч рублей.
Эту же кричалку воспроизвели болельщики в 29-м туре чемпионата России. Ее можно было услышать на матче "Ахмат" - "Зенит" (1:5), а также в Москве на игре "Динамо" с самарскими "Крыльями Советов" (4:1).
За тур до конца чемпионата "Зенит" располагается на 2-й строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Динамо" - 2 очка. Для того, чтобы возглавить турнирную таблицу по итогам сезона "Зениту" необходимо побеждать в заключительном туре "Ростов" и рассчитывать на победу "Краснодара" над "Динамо" в параллельном матче.
Источник: "LegalBet"
Лепехин - об оскорбительной кричалке про "Зенит": это просто зависть, что их клубы не имеют таких возможностей
Экс-игрок "Зенита" прокомментировал высказался о завирусившейся кричалке про позор российского футбола, которую болельщики разных клубов посвящают "сине-бело-голубым".
Фото: официальный сайт "Зенита"