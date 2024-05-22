"Зенит" должен быть счастлив, так как у него есть хороший нападающий, которых сейчас не так много. Уверен, что он станет лучшим бомбардиром РПЛ. Он хорошо работал и смог приспособиться в чемпионату России, что очень непросто. Зимой к нему был интерес из Европы. Сейчас им тоже интересуются, но "Зенит" вряд ли отпустит его. Разве что за хорошие деньги, потому что клубу надо будет искать ему замену", - заявил Барбоза.
Колумбийский нападающий Матео Кассьерра перебрался в Россию летом 2021-го года. "Сочи" заплатил португальскому клубу "Белененсеш" за трансфер нападающего 1.2 миллиона евро. Через год Кассьерра стал игроком "Зенита". Сумма трансфера составила 4.5 миллиона евро.
В текущем сезоне Матео Кассьерра принял участие в 27-ми матчах чемпионата России. На его счету 21 забитый мяч, в том числе пента-трик в ворота "Ахмата" в матче 29-го тура РПЛ (5:1). Кроме того, 4 раза Кассьерра ассистировал партнерам по команде. Всего во всех турнирах у колумбийца 31 результативное действие.
Контракт Кассьерры с "Зенитом" рассчитан до лета 2027-го года. Его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Барбоза: к Кассьерре есть интерес из Европы, но "Зенит" вряд ли его отпустит
Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о возможном трансфере форварда "Зенита" Матео Кассьерры в Европу.
Фото: официальный сайт "Зенита"