"Когда ушел из "Факела", мне поступали звонки от клубов и были намерения. Сейчас предложений от российских клубов не жду, надо подождать завершения сезона. Мне поступают звонки от клубов из других стран, стран СНГ в том числе. Команды хорошего уровня – звонят клубы-участники Лиги чемпионов", - заявил Ташуев.
Российский тренер Сергей Ташуев покинул "Факел" 26-го апреля 2024-го года по семейным обстоятельствам. Его место занял экс-наставник московского "Локомотива" Игорь Черевченко. За тур до конца чемпионата "Факел" с 29-ю очками занимает 13-е место в турнирной таблице. Отрыв воронежского клуба от зоны прямого вылета - 3 очка.
В заключительном 30-м туре РПЛ "Факел" встретится с грозненским "Ахматом". Матч пройдет 25-го мая в Воронеже.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-наставник "Факела" Ташуев: мне звонят клубы-участники Лиги Чемпионов
Экс-главный тренер "Факела" Сергей Ташуев рассказал, когда планирует вернуться к тренерской работе.
Фото: "Матч ТВ"