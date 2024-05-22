"Правда ли, что премиальные намного больше за попадание в первую восьмерку? У большинства команд есть опции, которые предусматривают дополнительное вознаграждение за каждое набранное очко и место в турнирной таблице. Они есть, но разница не кардинальна", - сказал Осинькин.
После 29 сыгранных туров "Крылья Советов" занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 40 очков. От восьмой строчки самарцев отделяет одно очко, восьмерку сильнейших замыкает казанский "Рубин" с 41 набранным баллом. В заключительном 30-м туре РПЛ "Крылья" сыграю с "Пари НН", который борется за выживание.
Источник: "РБ Спорт"
Тренер "Крыльев Советов" Осинькин рассказал, что команде положены повышенные премии за попадание в первую восьмёрку
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал о системе премирования команды.
Фото: ФК "Крылья Советов"