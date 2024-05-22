"Вот недавно "Пари НН" выбрал нового тренера… Не знаю его лично, но результат катастрофический: человека позвали исправить ситуацию, а он ее усугубил очень сильно. Но это дело руководителей клуба, на их совести", - сказал Ташуев.
Бывшего тренера нижегородцев Сергей Юрана уволили в конце апреля после серии поражений, вместо него назначили сербского специалиста Сашу Илича. В последних двух матчах Российской Премьер-Лиги команда на своем поле разгромно проиграла ЦСКА (2:6) и "Сочи" (6:1). Нижегородцы за один тур до финиша располагаются на 14-м месте и ведут борьбу за выживание с 29-ю набранными очками. В последнем 30-м туре "Пари НН" сыграет с самарскими "Крыльями Советов".
Источник: "РБ Спорт"
Ташуев - об Иличе в "Пари НН": его позвали исправить ситуацию, а он ее усугубил. Но это на совести руководителей клуба
Главный тренер "Факела" Сергей Ташуев раскритиковал решение по среди сезона назначить Сашу Илича новым главным тренером "Пари НН".
Фото: ФК "Факел"