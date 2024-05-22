Источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что проблем с продлением возникнуть не должно. По его словам, Карпин подпишет новый контракт этим летом. Отмечается, что зарплата российского специалиста не изменится.
Стороны договорились вернуться к переговорам в конце сезона. Напомним, действующее соглашение Валерия Крапина с национальной командой истекает летом.
Сборная Россия 7 июня в Минске сыграет в товарищеском матче с командой Белоруссии.
Источник: "Спорт-Экспресс"
РФС и Карпин провели первый раунд переговоров о продлении контракта
Президент РФС Александр Дюков и главный тренер сборной России Валерий Карпин провели первый раунд переговоров о продлении контракта.
Фото: РФС