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РФС и Карпин провели первый раунд переговоров о продлении контракта

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Президент РФС Александр Дюков и главный тренер сборной России Валерий Карпин провели первый раунд переговоров о продлении контракта.
Фото: РФС
Источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что проблем с продлением возникнуть не должно. По его словам, Карпин подпишет новый контракт этим летом. Отмечается, что зарплата российского специалиста не изменится.

Стороны договорились вернуться к переговорам в конце сезона. Напомним, действующее соглашение Валерия Крапина с национальной командой истекает летом.

Сборная Россия 7 июня в Минске сыграет в товарищеском матче с командой Белоруссии.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Валерий Карпин
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