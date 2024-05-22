"Нам нужно решать свои вопросы. Какая разница, за кого болеть в другой игре? Самое главное — самим побеждать. В остальном — как сложится, так сложится. Понятно, что нужна победа "Краснодара". Но не надо будет ни за кем следить, если мы сами не сможем выиграть. Поэтому в первую очередь необходима своя победа", - сказал Семак.
В 30-м заключительном туре Российской Премьер-Лиги решится, кто станет чемпионом России. На данный момент лидирует московское "Динамо" с 56 очками, преследует динамовцев "Зенит" и "Краснодар", у которых по 54 и 53 набранных балла соответственно. В решающих играх "бело-голубые" сыграют в гостях с "быками", а петербуржцы на своем поле примут "Ростов". Отметим, что "Динамо" достаточно будет сыграть в ничью для чемпионского титула, при равенстве очков чемпион определяется по результатам личных противостояний. Подопечные Марцела Лички дважды обыграли "Зенит" в этом сезоне - 2:3 в Санкт-Петербурге и 1:0 дома.
Источник: "РБ Спорт"
Семак - о чемпионской гонке в РПЛ: какая разница за кого болеть? В первую очередь необходима своя победа
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о раскладах в турнирной таблице перед решающим туром РПЛ, в котором определится чемпион.
Фото: ФК "Зенит"