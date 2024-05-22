"Личка — лучший тренер РПЛ, даже если "Динамо" не выиграет золото? Судя по тому, какой скачок сделала команда, могу согласиться с этим утверждением. Понятно, что результат — это ключевой фактор в таком вопросе. Но тот скачок, который произошел в "Динамо" — это заслуга тренерского штаба", - сказал Хомуха
Марцел Личка возглавил московское "Динамо" летом 2023 года, под его руководством команда одержала 22 победы, восемь раз играла в ничью и десять раз проигрывала. За один тур до финиша РПЛ "бело-голубые" идут на первом месте, набрав 56 очков. Идущий на втором месте "Зенит" отстает на два балла, в активе "сине-бело-голубых" 54 балла. Замыкает тройку лучших "Краснодар", у которого 53 набранных очка. В решающем 30-м туре, в котором определится чемпион, динамовцы сыграют в гостях с "быками", а подопечные Сергея Семака примут на своем поле "Ростов".
Источник: "Евро-Футбол"
Хомуха: Личка - лучший тренер РПЛ, даже если "Динамо" не выиграет золото. Команда сделала скачок
Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Хомуха положительно оценил работу главного тренера "Динамо" Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо"