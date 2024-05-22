"Зенит" является раздражителем для всех. [...] Обыграть "Зенит" — это в любом случае престижно любой команде, любому тренеру. И прибавит, наверное, уважение или еще чего-то. Хотя ему это не требуется", - сказал Балахнин.
Заключительный 30-й тур Российской Премьер-Лиги пройдет в один день, 25 мая, все матчи начнутся в одно и то же время. Подопечные Валерия Карпина отправится в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом", стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Отметим, что в этот день петербургский клуб отметит свое 99-летие.
В турнирной таблице первое место на данный момент занимает московское "Динамо", в активе команды 56 очков. На втором месте располагается "Зенит", у которого 54 набранных балла, тройку лидеров замыкает "Краснодар" с 53-мя очками. В заключительном 30-м туре определится чемпион, динамовцы сыграют в гостях с "быками", подопечным Марцела Лички будет достаточно сыграть в ничью, чтобы забрать чемпионский титул.
Источник: "РБ Спорт"
Балахнин: победа над "Зенитом" прибавит Карпину уважение
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин оценил, может ли "Ростов" Валерия Карпина обыграть "Зенит" в 30-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"