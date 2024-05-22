"Соглашусь с мнением болельщиков и назову Тюкавина лучшим игроком сезона, Константин запомнился своей игрой. Скорее всего, он не станет лучшим бомбардиром РПЛ, но действия Тюкавина повлияли на результаты "Динамо". Благодаря игре Константина "Динамо" борется за чемпионство", - сказал Точилин.
В текущем сезоне 21-летний форвард "Динамо" забил 15 голов и сделал девять голевых передач в РПЛ, еще один забитый мяч на счету Константина в Кубке России. Тюкавина номинировали на награду лучшего нападающего и лучшего игрока сезона вне зависимости от позиции. В гонке бомбардиров динамовец идет на втором месте, уступая шесть голов нападающему "Зенита" Матео Кассьерре, который в последней игре забил пять голов.
За один тур до финиша "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 56-ю набранными очками. В последнем решающем туре динамовцы сыграют с "Краснодаром".
Источник: "РБ Спорт"
Точилин: Тюкавин лучший игрок сезона. Благодаря игре Константина "Динамо" борется за чемпионство
Бывший игрок "Динамо" Александр Точилин оценил игру нападающего "бело-голубых" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"