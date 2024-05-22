"Я думаю, что руководство "Спартака" правильно сделало, что именно на домашнем стадионе устроило Джикии такое прощание. Но Джикии еще только 30 лет, я думаю, что это самый такой возраст для защитника, особенно для центрального: уже и опытный, и есть еще времени достаточно, чтобы поиграть, себя проявить и в сборную попасть, так что желаю ему только удачи", - заявил Шишкин.
Ранее пресс-служба московского "Спартака" сообщила о том, что центральный защитник и капитан команды Георгий Джикия покинет команду в конце сезона. Контракт Джикии с "красно-белыми" рассчитан до 31-го мая 2024-го года и продлен не будет. Матч 29-го тура РПЛ против "Рубина" стал для капитана "Спартака" последним на "Лукойл-арене" в футболке "красно-белых". Джикия появился на поле с первых минут.
По сообщениям СМИ, представители Джикии предложили его услуги нескольким клубам из Москвы. В числе главных претендентов на подпись Джикии называется столичный "Локомотив". Также интерес к Джикии приписывается "Ростову" и новичкам РПЛ со следующего сезона - "Химкам" и махачкалинскому "Динамо".
Источник: "РБ Спорт"
Шишкин - об уходе Джикии из "Спартака": ему только 30 лет, это лучший возраст для защитника, чтобы проявить себя
Экс-защитник "Спартака" Роман Шишкин высказался об уходе из клуба капитана Георгия Джикии в конце сезона.
Фото: официальный сайт "Спартака"