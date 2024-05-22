"Конечно, Сафонову будет сложно в ПСЖ. Тем более, что там Доннарумма и, может быть, кто-то еще. Если он думает, что будет просто на вторых ролях, то нет никакого смысла ехать. Ехать нужно только тогда, когда уверен, что сможешь конкурировать. В этом случае желаю ему удачи", - заявил Дасаев.
В текущем сезоне Матвей Сафонов принял участие во всех 29-ти матчах "Краснодара" в чемпионате России. На его счету 10 игр "на ноль". В оставшихся матчах голкипер пропустил 27 мячей. Ранее в СМИ появилась информация о том, что интерес к основному голкиперу сборной России проявляет чемпион Франции ПСЖ.
Сообщается, что парижский клуб готов заплатить за трансфер россиянина 20 миллионов евро. В случае перехода в ПСЖ Сафонов станет третьим российским футболистом во французской Лиге 1. В составе "Монако" с 2018-го года выступает экс-игрок ЦСКА Александр Головин. Полузащитник Далер Кузяев перебрался из "Зенита" в "Гавр" перед началом текущего сезона.
Источник: "РБ Спорт"
Дасаев: если Сафонов уверен, что сможет конкурировать с Доннаруммой в ПСЖ, желаю ему удачи
Экс-вратарь сборной СССР Ренат Дасаев высказался о возможном трансфере голкипера Матвея Сафонова из "Краснодара" в ПСЖ.
Фото: "Чемпионат"