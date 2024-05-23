Матч со "Спартаком" по?прежнему будет особенным? Он будет очень важным для команды. Задача - победить, других вариантов нет. Нам по силам обыграть красно?белых. Не знаю, как он будет действовать, насколько для них игра будет важна", - сказал Обухов.
"Оренбург" занимает 12 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав к заключительному 30-му туру 30 очков. Команда борется за сохранение прописки в РПЛ в следующем сезоне, у "Урала", "Факела" и "Пари НН" имеют в свое активе 30 и по 29 очков соответственно. Матч со "Спартаком" пройдет 25 мая на стадионе "Газовик", стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"
Форвард "Оренбурга" Обухов: матч со "Спартаком" будет важным для команды. Задача - победить, других вариантов нет
Нападающий "Оренбурга" Владимир Обухов поделился ожиданиями от заключительной игры сезона с московским "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"