"Всё хорошее, что есть в футболе, будет происходить в этой встрече. Голы, моменты, грубости, споры, нарушения - всё, за что любят футбол. Две команды, одна из которых никогда не становилась чемпионом, а другая становилась очень давно, и то тогда чемпионат был в один круг. И опять подтверждение моих слов в начале сезона, что интрига будет до последнего тура. На мой взгляд, чуть больший фаворит - "Краснодар", преимущество своего поля всё-таки должно быть", - заявил Мостовой.
В матче 30-го тура чемпионата России в Краснодаре встретятся 1-я и 3-я команды текущего сезона - "Динамо" и "Краснодар". В турнирной таблице РПЛ команды разделяют 3 очка. В активе "бело-голубых" 56 очков, на счету "горожан" - 53. Третий претендент на победу в сезоне за тур до конца - "Зенит". На счету действующих чемпионов страны 54 очка. Отставание от "Динамо" - 2 очка, по дополнительным показателям "сине-бело-голубые" также хуже "Динамо".
Для завоевания золотых медалей "Динамо" достаточно не проиграть в собственном матче. Победа "Краснодара" принесет чемпионство "Зениту", если подопечные Сергея Семака в собственном матче одолеют "Ростов". В случае победы "Краснодара" и не победы "Зенита" в последнем туре, чемпионом станет "Краснодар".
Источник: "Metaratings"
Мостовой: в матче "Краснодар" - "Динамо" будет происходить всё, за что любят футбол
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Динамо".
Фото: "Матч ТВ"