"Всегда лучший игрок чемпионата России в большей степени – из команды-чемпиона. Но в данной ситуации это – Константин Тюкавин. Мне его игра нравится, а рядом с ним, как мне кажется, особенно никого и нет", - сказал Семин.
21-летний нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин забил в текущем сезоне 16 голов и сделал девять голевых передач. Форвард вошел в финальную тройку номинантов на звание лучшего нападающего сезона, а также был включен в десятку финалистов-претендентов на награду лучшего игрока сезона вне зависимости от позиции. Тюкавин с 15 забитыми мячами идет на втором месте в гонке бомбардиров РПЛ, уступая лидерство нападающему "Зенита" Матео Кассьерре, который забил 21 гол, пять из которых пришлись на последнюю игру с "Ахматом" (1:5).
"Динамо" перед заключительном 30-м туром располагается на первом месте с 56-ю набранными очками, опережая "Зенит" (54) на два и "Краснодар" (53) на три балла. Решающие игры сезона, в которых определится чемпион, пройдут завтра, 25 мая. Динамовцы сыграют в гостях с "быками", а петербуржцы примут на своем поле "Ростов".
Источник: РИА Новости Спорт
Семин: Тюкавин - лучший игрок чемпионата России. Рядом с ним особенно никого и нет
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Фото: ФК "Динамо"