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"Балтика" попросила не вызывать вратаря Латышонка в сборную России

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Стала известна причина, по которой голкипер "Балтики" Евгений Латышонок не был вызван в сборную России на июньский сбор.
Фото: "Матч ТВ"
По информации Metaratings, "Балтика" попросила тренерский штаб сборной России не вызывать 25-летнего вратаря Евгения Латышонка на июньский сбор национальной команды. Сообщается, что это связано с возможными стыковыми матчами калининградской команды, которые назначены на 6 и 9 июня.

Напомним, 7-го июня в Минске сборная России проведет контрольную встречу с командой Белоруссии.

На данный момент "Балтика" располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета из РПЛ. Перед заключительным туром калининградцы отстают от зоны переходных матчей на три балла. Сегодня, 25 мая, подопечные Сергея Игнашевича примут на своем поле столичный "Локомотив".

Балтика Евгений Латышонок Сборная России
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