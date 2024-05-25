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"Чемпионат": Черчесов может возглавить "Пари НН", если клуб останется в РПЛ

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По данным СМИ, экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов является кандидатом на аналогичный пост в "Пари Нижнем Новгороде".
Фото: Global Look Press
Руководство "Пари Нижнего Новгорода" рассматривает вариант с приглашением в команду экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова, сообщают СМИ.

По данным источника, такой вариант возможен в том случае, если волжане по итогам сезона останутся в РПЛ.

Перед заключительным 30 туром Российской премьер-лиги для "Пари НН" существует риск как попадания в стыковые матчи, так и прямого вылета. Нижегородцы под руководством недавно принявшего команду серба Саши Илича находятся на 14 месте с 29 очками и сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов".

Источник: "Чемпионат"

Нижний Новгород Станислав Черчесов
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