Руководство "Пари Нижнего Новгорода" рассматривает вариант с приглашением в команду экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова, сообщают СМИ.
По данным источника, такой вариант возможен в том случае, если волжане по итогам сезона останутся в РПЛ.
Перед заключительным 30 туром Российской премьер-лиги для "Пари НН" существует риск как попадания в стыковые матчи, так и прямого вылета. Нижегородцы под руководством недавно принявшего команду серба Саши Илича находятся на 14 месте с 29 очками и сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов".
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Черчесов может возглавить "Пари НН", если клуб останется в РПЛ
По данным СМИ, экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов является кандидатом на аналогичный пост в "Пари Нижнем Новгороде".
Фото: Global Look Press