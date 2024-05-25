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Пономарев: в чемпионской гонке всё в руках "Динамо". "Краснодар" останется на третьем месте

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Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от развязки чемпионской гонки перед 30-м туром РПЛ.
Фото: РИА Новости
"В чемпионской гонке все в руках "Динамо". Думаю, они не дадут "Краснодару" отнять очки. Все-таки это будет историческое событие, "Динамо" столько лет не побеждало. "Зенит" наверняка обыграет дома "Ростов", поэтому "Краснодар" останется на третьем месте", - заявил Пономарев.

За тур до конца чемпионата России на завоевание золотых медалей претендуют три команды. Лидирующее в турнирной таблице с 56-ю очками "Динамо" сыграет на выезде с третьей командой - "Краснодаром". В активе "быков" 53 очка. Действующий чемпион страны "Зенит" с 54-мя очками идет вторым.

В 30-м туре "Зенит" примет на своем поле "Ростов", а защитит чемпионский титул только в случае собственной победы и победы "Краснодара" над "Динамо". Любой исход матча "Краснодар" - "Динамо", кроме победы хозяев, сделает чемпионом страны "Динамо".

Источник: "Матч ТВ"

Владимир Пономарев Краснодар Динамо Зенит Ростов
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