"В чемпионской гонке все в руках "Динамо". Думаю, они не дадут "Краснодару" отнять очки. Все-таки это будет историческое событие, "Динамо" столько лет не побеждало. "Зенит" наверняка обыграет дома "Ростов", поэтому "Краснодар" останется на третьем месте", - заявил Пономарев.
За тур до конца чемпионата России на завоевание золотых медалей претендуют три команды. Лидирующее в турнирной таблице с 56-ю очками "Динамо" сыграет на выезде с третьей командой - "Краснодаром". В активе "быков" 53 очка. Действующий чемпион страны "Зенит" с 54-мя очками идет вторым.
В 30-м туре "Зенит" примет на своем поле "Ростов", а защитит чемпионский титул только в случае собственной победы и победы "Краснодара" над "Динамо". Любой исход матча "Краснодар" - "Динамо", кроме победы хозяев, сделает чемпионом страны "Динамо".
Источник: "Матч ТВ"
Пономарев: в чемпионской гонке всё в руках "Динамо". "Краснодар" останется на третьем месте
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от развязки чемпионской гонки перед 30-м туром РПЛ.
Фото: РИА Новости