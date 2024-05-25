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Геркус - о назначении Станковича в "Спартак": всё было сделано максимально аккуратно, я очень удивился

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Экс-советник президента РПЛ Илья Геркус прокомментировал назначение серба Деяна Станковича главным тренером "Спартака".
Фото: Getty Images
"Всё было сделано максимально аккуратно, я очень удивился. Это очень интересное решение. До этого Станкович тренировал в более слабых лигах, посмотрим, как всё сложится", - приводит слова Геркуса "Metaratings".

Главным тренером московского "Спартака" с начала следующего сезона будет сербский специалист Деян Станкович. Ранее он работал в итальянской Серии А, где возглавлял "Сампдорию". Также Станкович был главным тренером венгерского "Ференцвароша" и сербской "Црвены Звезды".

В концовке сезона "Спартаком" в статусе исполняющего обязанности главного тренера руководит босниец Владимир Слишкович. Экс-ассистент тренера принял управление командой после того, как испанский тренер Гильермо Абаскаль был уволен в апреле текущего года.

Илья Геркус Спартак Деян Станкович
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