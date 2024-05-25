Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
16:30
УралНе начат
Крылья Советов
16:30
Нижний НовгородНе начат
Рубин
16:30
СочиНе начат
Краснодар
16:30
ДинамоНе начат
Зенит
16:30
РостовНе начат
Оренбург
16:30
СпартакНе начат
Факел
16:30
АхматНе начат
Балтика
16:30
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
2 - 0 2 0
ТюменьЗавершен
Акрон
2 - 1 2 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Ленинградец
2 - 3 2 3
ТорпедоЗавершен
Алания
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Химки
2 - 1 2 1
ЧерноморецЗавершен
КАМАЗ
1 - 2 1 2
СоколЗавершен
Родина
3 - 0 3 0
НефтехимикЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен
Волгарь
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
1 - 0 1 0
ВильярреалПерерыв
Реал Сосьедад
17:15
АтлетикоНе начат
Райо Вальекано
19:30
АтлетикНе начат
Альмерия
19:30
КадисНе начат
Реал Мадрид
22:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
19:00
МонцаНе начат
Милан
21:45
СалернитанаНе начат

Кубок Англии

Новости
Манчестер Сити
17:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Кубок Германии

Новости
Кайзерслаутерн
21:00
БайерНе начат

Кубок Франции

Новости
Лион
22:00
ПСЖНе начат

Таранов: будет круто, если сменится чемпион. "Зенит" в последнее время забрал всё, что можно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-защитник "Крыльев Советов" Иван Таранов рассказал, за кого будет болеть в заключительном 30-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"В любом случае буду болеть за "Краснодар". Это будет круто, если сменится чемпион. "Зенит" в последнее время забрал всё, что можно было, и всё, что нельзя. Объективно команда по составу и бюджету сильнее остальных клубов, но если сменится чемпион, то это подтвердит, что у нас хорошая конкуренция", - заявил Таранов.

За тур до конца российской Премьер-лиги московское "Динамо" с 56-ю очками возглавляет турнирную таблицу. "Зенит" занимает 2-е место с 54-мя очками. У "Краснодара" 53 очка и 3-е место в таблице. В 30-м туре РПЛ "Зенит" примет на своем поле "Ростов", а "Краснодар" и "Динамо" сыграют друг против друга.

"Зенит" имеет шансы защитить чемпионский титул только в случае собственной победы над "Ростовом" и победы "Краснодара" над "Динамо" в параллельном матче. "Краснодару" для завоевания трофея необходима победа над "Динамо" и не поражение "Ростова" от "Зенита".

Источник: "Чемпионат"

Иван Таранов Зенит Краснодар Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится