"В любом случае буду болеть за "Краснодар". Это будет круто, если сменится чемпион. "Зенит" в последнее время забрал всё, что можно было, и всё, что нельзя. Объективно команда по составу и бюджету сильнее остальных клубов, но если сменится чемпион, то это подтвердит, что у нас хорошая конкуренция", - заявил Таранов.
За тур до конца российской Премьер-лиги московское "Динамо" с 56-ю очками возглавляет турнирную таблицу. "Зенит" занимает 2-е место с 54-мя очками. У "Краснодара" 53 очка и 3-е место в таблице. В 30-м туре РПЛ "Зенит" примет на своем поле "Ростов", а "Краснодар" и "Динамо" сыграют друг против друга.
"Зенит" имеет шансы защитить чемпионский титул только в случае собственной победы над "Ростовом" и победы "Краснодара" над "Динамо" в параллельном матче. "Краснодару" для завоевания трофея необходима победа над "Динамо" и не поражение "Ростова" от "Зенита".
Источник: "Чемпионат"
Таранов: будет круто, если сменится чемпион. "Зенит" в последнее время забрал всё, что можно
Экс-защитник "Крыльев Советов" Иван Таранов рассказал, за кого будет болеть в заключительном 30-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"