Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
15:00
МальоркаНе начат
Сельта
17:15
ВаленсияНе начат
Лас-Пальмас
17:15
АлавесНе начат
Севилья
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
19:00
ЛеччеНе начат
Аталанта
19:00
ТориноНе начат
Эмполи
21:45
РомаНе начат
Фрозиноне
21:45
УдинезеНе начат
Лацио
21:45
СассуолоНе начат
Верона
21:45
ИнтерНе начат

Семак: нынешнее чемпионство “Зенита” самое запоминающееся

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник петербургского “Зенита” Сергей Семак высказался о шестом подряд чемпионском титуле команды.
Фото: ФК "Зенит"
— Самый сложный сезон — этот. Конечно, всегда первый очень важен, это отдельные эмоции. Но то, с каким трудом досталось это… Конечно, нынешнее чемпионство самое запоминающееся.

Напомним, вчера, 25 мая, петербургский “Зенит” дома в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги одержал победу над “Ростовом” со счетом 2:1. Благодаря данному результату подопечные Сергея Семака набрали 57 очков. Они заняли первое место в турнирной таблице. Таким образом, сине-бело-голубые в шестой раз подряд стали чемпионами России по футболу.

Источник: пресс-служба ФК “Зенит”

Зенит Сергей Семак
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится