— Самый сложный сезон — этот. Конечно, всегда первый очень важен, это отдельные эмоции. Но то, с каким трудом досталось это… Конечно, нынешнее чемпионство самое запоминающееся.
Напомним, вчера, 25 мая, петербургский “Зенит” дома в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги одержал победу над “Ростовом” со счетом 2:1. Благодаря данному результату подопечные Сергея Семака набрали 57 очков. Они заняли первое место в турнирной таблице. Таким образом, сине-бело-голубые в шестой раз подряд стали чемпионами России по футболу.
Источник: пресс-служба ФК “Зенит”
Семак: нынешнее чемпионство “Зенита” самое запоминающееся
Наставник петербургского “Зенита” Сергей Семак высказался о шестом подряд чемпионском титуле команды.
Фото: ФК "Зенит"