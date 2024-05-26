Как сообщает источник, сделка по трансферу голкипера “Краснодара” Матвея Сафонова в “ПСЖ” практически завершена. Южане и парижане достигли окончательной договоренности. В ближайшие дни Сафонов отправится проходить медосмотр, после чего подпишет с французами 5-летний контракт.
Отмечается, что сумма трансфера Сафонова в “ПСЖ” составит 20 миллионов евро. При этом “ПСЖ” выплатит данную сумму “Краснодару” в рассрочку.
Напомним, действующее трудовое соглашение Сафонова с “быками” рассчитано до января 2029 года.
Источник: “РБ Спорт”
“РБ Спорт”: Сафонов в ближайшие дни отправится проходить медосмотр для подписания 5-летнего контракта с “ПСЖ”
В ближайшее время голкипер “Краснодара” Матвей Сафонов перейдет в “ПСЖ”.
Фото: РИА Новости